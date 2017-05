Zum Glück Widerstand

Glück ist eine stärkende Kraft, die Menschen immun gegen Manipulationen und Spaltungen aller Art macht. Geschichten von Glück werden selten erzählt, denn sie haben soziale Sprengkraft. Glückliche Menschen sind ausgesprochen widerständig gegenüber antisolidarischem und unsozialem Verhalten, denn wer glücklich ist, will auch das Glück anderer. Die Suche nach Glück blendet Leid und Ungerechtigkeit in der Welt nicht aus, im Gegenteil. Der Friedensaktivist Thich Nhat Hanh bringt es auf den Punkt: „suffering is not enough“. Es gehört zu unserer sozialen Verantwortung, auch das Glück suchen. Denn Glück ist ein Weg, einem kranken System Gesundheit entgegenzustellen. Christiane Borowy wird Geschichten, Momente und Menschen des Glücks aufspüren und dabei dessen Widerstandspotential und durchaus sozialexplosiven Charakter sichtbar machen.