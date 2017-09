Wissen & Weisheit

Wir leben in einer Zeit, in der ständig Geheimes und Verborgenes ans Licht kommt wie kaum je zuvor. Ein Enthüllungsskandal nach dem anderen. Obwohl das viele inzwischen denken, bewegen wir uns tatsächlich nicht auf einen Weltuntergang zu, sondern sind aufgerufen, der Wirklichkeit der Welt mit klarem Bewusstsein entgegenzutreten. Das ist zwar manchmal ein schmerzhafter Prozess. Die Orientierung an den Quellen von Wissen und Weisheit kann den Menschen allerdings aus seiner gegenwärtigen Ohnmacht befreien. Roland R. Ropers führt in die Materie ein.