Der transatlantische Kapitalismus hat seine bisherige, ohnehin undemokratisch erzwungene Legitimation bei den Mehrheiten der Bevölkerungen verloren, im eigenen Herrschaftsgebiet und auch weltweit. Die "Offene Gesellschaft" entblättert sich schlimmer als es der halluzinierte schlimmste Feind je wirklich war. Der volkswirtschaftliche und moralische Niedergang gebiert weltweite militärische und geheimdienstliche Aggression. Aber demokratische Alternativen haben es schwer, werden zudem raffiniert bis brutal bekämpft. Und wie steht es überall mit den abhängig Beschäftigten, vor allem in der "westlichen Wertegemeinschaft", in der sie keinen Wert mehr haben - wie arbeiten, leben und fühlen sie? Und wie können und könnten sie kämpfen und an Stimme und Gewicht gewinnen? Werner Rügemer klärt auf.