Untergrundkapitalismus

Niemand hat die im Kalten Krieg als „gefährlich“ eingestufte und daher zu Berufsverboten führende Theorie vom Staatsmonopolistischen Kapitalismus jemals kürzer und zutreffender definiert als der rechtskonservative CSU-Chef und Ministerpräsident Bayerns Horst Seehofer. Vor großer TV-Öffentlichkeit sagte er am 20. Mai 2010 im ZDF: „Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt sind, haben nichts zu entscheiden.“ Im Klartext: In kapitalistischen Demokratien haben sich Parlamente und Regierungen, wenn sie Investoren nicht abschrecken oder in den Untergrund, in das System der kriminellen Ökonomie, treiben und dann bei nächster Gelegenheit abgewählt werden wollen, nach den Interessen und Entscheidungen der Großkonzerne und deren Strategen zu richten. Deshalb wünscht sich Kanzlerin Merkel eine „marktkonforme Demokratie“. Hans See setzt dieser Dystopie eine reale Utopie entgegen: eine demokratiekonforme Wirtschaft, die es seitens der Zivilgesellschaft über das Nahziel einer krimnalpräventiven Mitbestimmung in Konzernen zu erkämpfen gilt.