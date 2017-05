Die politische und kulturelle Szene unseres Landes unterwirft sich zusehends den ideologischen Dogmen, die von Leit- öffentlich-rechtlichen Medien Tag um Tag weiter manifestiert werden. Unpassendes fällt dabei der stillschweigenden Ausgrenzung zum Opfer. Erschreckend ist auch, wie viele Intellektuelle und Kulturarbeiter unbesehen in Fake News-Warnungen einstimmen - als hätten sie sich in ihrem Leben noch nie mit den Gefahren von Zensur auseinandergesetzt. In ihren Beiträgen spürt Katrin McClean Ausgegrenztes auf: Themen, Dokumente, Augenzeugen, unbekannte literarische Stimmen — und holt es ans Licht.