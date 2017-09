The Party’s Over

Vor fünfundvierzig Jahren erschien, vom Club of Rome herausgegeben, ein Buch, das allseits große Beunruhigung auslöste, weil darin die Feststellung getroffen wurde, dass nicht zuletzt die Begrenztheit fossiler Rohstoffe dem als unendlich konzipierten Wirtschafts- und Profitwachstum bei Gelegenheit den Garaus machen könnte. Man fing an zu realisieren, was jedes Kind weiß: dass nämlich quantitatives Wachstum nicht ewig dauern kann. Der Gedanke an die „Grenzen des Wachstums“ erforderte seitens der Profiteure desselben einige Gegenmaßnahmen, sie streuten Wörter wie „Nachhaltigkeit“, „CO2-Fußabdruck“, „umweltfreundlicher Strom“, „erneuerbare Energien“ oder „Bio-Zertifikat“ unters Volk, verkauften mengenweise Fahrräder und steigerten den jährlichen Ressourcenverbrauch von 22 Milliarden Tonnen (1970) auf 70 Milliarden (2010). Damit war die Sache einstweilen für sie erledigt. Ist sie aber nicht. Und überall auf der Welt gibt es Menschen, die sich nicht erst seit der Finanzkrise 2008 damit beschäftigen, dass „die Party vorbei ist“ (Richard Heinberg) und was das bedeutet. Ihre Texte sind, eine gewisse Furchtlosigkeit vorausgesetzt, denkbar inspirierende Lektüre für Erwachsene.