Ruhe im Sturm

Unsere Zivilisation durchlebt einen Wandel, der schon bald ihr Ende bedeuten kann. Wie weit die Zerstörung geht, muss jedem klar werden, der nur die Augen aufmacht. Welche Haltung lassen wir daraus erwachsen? Was kann der Einzelne angesichts dieser gigantischen Herausforderung tun? Aus ihrer Erfahrung mit dem Krebs hat Kerstin Chavent gelernt, dass ein Problem nicht dadurch gelöst wird, wenn man es ignoriert, wenn man vor ihm wegläuft oder versucht, es mit Waffengewalt niederzuzwingen. Nur wer dazu bereit ist, die Verantwortung für sein Problem zu übernehmen und in sich selbst nach den Ursachen und deren Auflösung sucht, hat eine Chance zu überleben. In diesem Sinne soll es hinein gehen in die eigenen inneren Stürme und Wüsten. Hier befindet sich der Schlüssel, den Dingen eine andere Richtung zu geben. Hier nährt sich die Hoffnung, dass es nicht zu spät ist.