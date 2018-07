Der investigative Journalismus in Deutschland steckt in der Krise. Finanziell ausgehungert und durch Machtkartelle behindert, kann er seiner wichtigen Rolle nicht mehr gerecht werden, Kontrollinstanz für politische Fehlentwicklungen zu sein. Diese Entwicklung ist kein Zufall, denn ohne wache, mutige Journalisten, die hinter die Kulissen blicken, regiert und manipuliert es sich eben einfacher. Der Rubikon will auch hier ein Gegengewicht sein und veröffentlicht daher unter Federführung seines Herausgebers Jens Wernicke sorgfältig recherchierte Hintergrundberichte, Originaldokumente und brisante Enthüllungen, von denen so mancher Angehörige der Eliten wünschen würde, dass sie nicht an die Öffentlichkeit gelangt wären.