Wie geht man mit der Tatsache um, dass man einer Spezies angehört, die sich blind in den kollektiven Untergang wühlt und dabei alles andere Leben aus dem Gleichgewicht reißt, ohne dass man auch nur die geringste Möglichkeit hätte, dieser verheerenden Entwicklung entgegenzuwirken? Es sind ja nicht die Herausforderungen, die uns ohnmächtig werden lassen, sondern es ist das weit verbreitete Gefühl, nicht an der praktischen Umsetzung von Lösungsansätzen teilnehmen zu können. Vielleicht sollten wir uns häufiger bewusstmachen, dass hinter dem, was wir als Realität bezeichnen, eine ganz andere Wirklichkeit steckt, die mit den Mitteln des Verstandes gar nicht oder nur unzureichend erklärt werden kann, eine Wirklichkeit, die sich jeder Etikettierung verschließt. Dirk C. Fleck berichtet hiervon.