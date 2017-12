In Russland vor Ort

Seit den dramatischen Ereignissen in Kiew 2014 hat sich die Tendenz, Russland und die Ukraine mit der deutschen Brille zu sehen und mit „westlichen Werten“ zu messen, noch verstärkt. Dabei gibt es für den Westen keinen Grund, sich selbstsicher zurückzulehnen: Statt den durch die EU-Assoziation erhofften Wohlstandsgewinn einzustreichen, hat sich die Ukraine von sozialer Gerechtigkeit und demokratischen Zuständen noch weiter entfernt. In Russland ist durch die Wirtschafts-Sanktionen genau das eingetreten, was der Westen angeblich verhindern wollte: Wirtschaftsbereiche, die bisher daniederlagen, wie die Landwirtschaft und der Hightech-Sektor, entwickeln sich. Die hysterische Berichterstattung deutscher Medien, der Truppenaufmarsch in Polen und Litauen sowie der gewaltsame Sturz einer gewählten Regierung in Kiew 2014 werden von konservativen Kräften in Russland, die alle in den 1990er-Jahren gewonnenen bürgerlichen Freiheiten am liebsten wie Abwaschwasser in den Gulli kippen würden, als Steilvorlage genutzt. Über die ausgeblendeten Themen und Konflikte wird Ulrich Heyden berichten.