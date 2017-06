Politik, Lobbyisten und interessierte Wirtschaftskreise füttern uns in der Rentenpolitik mit falschen Informationen. Sie wollen uns weismachen, eine bessere Alterssicherung für alle sei nicht möglich. Sie singen das hohe Lied von Eigenverantwortung und privater Vorsorge. Und verschweigen, wem das nutzt. So werden Millionen Arbeitnehmer und Rentner in die Armut geschickt, während die, in deren Interesse das falsche Spiel betrieben wird, Milliardengewinne einstreichen. Holger Balodis klärt auf.