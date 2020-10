Schwurbeln? Was ist das eigentlich? Unsinn reden — so definiert es der Duden. Und Unsinn reden in dieser kleinen Republik all jene, die den oft selbstgefälligen, oft eindimensionalen Mainstream gegen den Strich bürsten und die den bürokratischen Regierungssprech hinterfragen: Jedenfalls aus der Sicht eben dieses Mainstreams — und der Regierung. Der Verfasser dieser Kolumne gibt sich ganz in diesem Sinne dem Unsinnigen hin und schwurbelt ohne verschwurbelt sein zu wollen. Denn das ist es, was er seit Jahren tut, ehemals als Blogger bei ad sinistram und dem Heppenheimer Hiob — und aktuell bei den neulandrebellen. Nicht selten hat er dabei gehört, Unsinn zu verbreiten. Jetzt tut er es auch hier: In der Schwurbelpresse.