Die Gedanken sind frei

… und deshalb dürfen sie nicht in unseren Köpfen oder den eigenen vier Wänden eingesperrt bleiben. Jugendredakteurin Nina Forberger und ihr Vater Carsten Forberger lassen daher ihren Gedanken freien Lauf. In ihrem familiären Alltag ergeben sich immer wieder Situationen, die sie zum Nachdenken über die großen Systemfragen anregen. Sie zeigen, wie sich aus dem wechselseitigen Austausch heraus etwas Neues und oft auch Unerwartetes ergibt, man sich jedoch auch zu zweit den Antworten und der Wahrheit immer nur ein Stück annähern kann. Diese Kolumne soll deshalb auch alle Leser einladen, ihren Gedanken freien Lauf zu lassen und sie ermutigen, diese in ihrem Alltag auszusprechen und mit anderen zu teilen.