Bestseller müsste man schreiben! Oder Filme und Serien für Millionen Zuschauer. Dann wäre man fein raus, ja, mindestens wohlhabend und müsste bei Schlechtwetter nicht mal mehr aus dem Haus. Der gemeine Kreative schreibt — unter anderen Namen — Bestseller, Filme und Serien für Millionen — und beleuchtet in seinen Rubikon-Texten in loser Folge, weshalb Leute wie er weder ein Haus, noch ein gescheites Auto, geschweige denn ein Pferd oder eine Altersvorsorge haben. Das ist komisch, und zwar doppelt, erst recht aber erhellend und regelrecht nützlich — für all jene nämlich, die vom erfolgreichen „Kreativsein“ im Reich der multimedialen Großkonzerne immer noch träumen — oder das Schreiben einfach nicht lassen können.