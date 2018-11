Bei der Lektüre der Nachrichten des Tages kommen kritische Zeitgenossen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Tagtäglich erreichen uns Botschaften, Nachrichten und Zitate aus der Filterblase selbsternannter „Eliten“ und ihrer Mediensprachrohre. Zumeist zeugen diese vom geistigen und ethisch-moralischen Verfall derer, die die „demokratischen“ Systeme des Westens vor die Wand gefahren und den permanenten Krieg in die Welt gebracht haben. „Der Bullshit der Woche“ soll den größten Schwachsinn der Woche aufspießen. Es ist ein schwieriges Unterfangen, aus dem Meer an Herrschaftsbullshit die shittigsten herauszugreifen. Wer sich daran beteiligen möchte, möge bitte einen Kurztext bis zu circa 4.000 Zeichen mit dem Betreff „Bullshit“ an bullshit@rubikon.news.