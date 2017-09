Bildungslücken gibt es reichlich und immer mehr: Wenn das Schulklo leckt, wenn Lehrer vor überfüllten Klassen und Erzieherinnen vorm Burnout stehen, wenn jeder dritte Student sein Studium hinschmeißt, sich Dozenten zum Hungerlohn verdingen und der Azubi dem Chef das Auto wienert. Bildungslücken hat, wer sich an madenmampfenden RTL-Dschungelcampern ergötzt und der Bertelsmann Stiftung abkauft, sie wolle „Bildungsgerechtigkeit“. Wer sich einbildet, er lebe in der „Bildungsrepublik“, dass „Exzellenz“ eine gute Uni ausmacht und „demographische Rendite“ Kindeswohl verheißt. Auf Bildungslücken bauen Unternehmer, die über „Fachkräftemangel“ klagen, Arbeitsmigranten als Lohndrücker missbrauchen und ihren Firmensitz in Steueroasen verbuddeln. Bildungslücken schmecken Politikern, die heute „Industrie 4.0“ und „digitales Klassenzimmer“ propagieren und morgen als Politikberater bei Facebook absahnen. Der Begriff „Bildung“ ist eine riesige Nebelkerze, die davon ablenkt, dass Bildung heute längst und in erster Linie ein gigantisches Geschäft ist und die Verdummung, Indoktrination und Apathie der Menschen sind das Geschäftsmodell. Als Gegenrezept empfiehlt Ralf Wurzbacher: Bewusstseinsbildung!