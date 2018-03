Hilfe, wir ertrinken in einer Flut aus furchtbaren Nachrichten. Nahezu alle wichtigen Informationen, die uns über die Medien erreichen, vermitteln den Eindruck, es gehe nur bergab. Nachrichtenlesen, hören und sehen fühlt sich an, als gebe es kein Morgen mehr. Was aber passiert, wenn wir lernen, unseren Fokus nicht ausschließlich aufs Außen sondern eben auch aufs Innen zu richten. Wenn uns bewusst wird, dass tief in uns eine Kraft wohnt, mit der wir auch den schwersten Sturm meistern können? Kerstin Chavent, Jens Lehrich und Elisa Gratias möchten mit der Mutmach-Redaktion einen Raum für positive Lösungsansätze und engagierte Projekte für eine bessere Zukunft schaffen, die uns den nötigen Aufwind geben, wieder das Licht am Ende des Tunnels zu sehen.