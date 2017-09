Lateinamerika war in seiner Geschichte gleichermaßen Projektionsfläche für koloniale Eroberer, europäische Ausbeuter und Revolutionsromantiker. Doch der Kontinent hat auch eine eigene, verdeckte Geschichte des Widerstands gegen die Vereinnahmung von außen: die indigenen Bewegungen, die Revolten, angefangen beim letzten Inka-Herrscher Tupac Amarú in Peru 1571 bis hin zu den Neo-Zapatisten in Mexiko 1994. Lateinamerika war nach dem Putsch in Chile am 11. September 1973 das erste Experimentierfeld der neoliberalen Chicago Boys um Milton Friedman, die ihre Theorien mit Hilfe des Terrors der Pinochet-Junta umsetzten. Während des „verlorenen Jahrzehnt“ der 80er Jahre formierte sich erneut Widerstand, der nach 1998 in einer Renaissance progressiver Kräfte gipfelte, die sich seither an mehreren Fronten behaupten müssen: inneren Widersprüchen der Reformprozesse, wirtschaftlichen Herausforderungen und einer gnadenlosen Subversion von außen gegen Nerudas und Theodirakis’ aufständisches Amerika – América Insurrecta. Harald Neuber führt in die Materie ein.