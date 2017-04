Maren Müller

Faktencheck

„Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien.“ schrieb einst der Soziologe Niklas Luhmann. Aber waren oder sind wir, gerade in Zeiten des wachsenden Vertrauensverlustes gegenüber den Leitmedien, wirklich wissend oder leben wir nur in einer Illusion von Informiertheit? Nehmen wir als Rezipienten nicht lediglich die Realität wahr, welche uns die Nachrichtenauswahl der Redaktionen selektiert? Wie stellt man sicher, dass diese Informationen der Wahrheit entsprechen und nicht nur einem lang gepflegten Narrativ? Wer legt fest, wessen Wahrheit publikationswürdig und wessen Meinung inakzeptabel ist? Wer hat Zugriff auf Primärquellen und wer beruft sich auf zweifelhafte Dritte? Was ist eine relevante Nachricht und was ist Story-Telling? Wo beginnt Manipulation und Propaganda? Diesen und anderen Fragen geht die Vorsitzende der Ständigen Publikumskonferenz, Maren Müller, mit wachsender Neugier nach.