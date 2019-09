Yvonne Egey, Jahrgang 1966, wuchs in der idyllischen Ortenau auf. In jungen Jahren war sie in unterschiedlichen Berufsfeldern in Deutschland und Frankreich tätig, dann mehrere Jahre als Assistentin im Literaturreferat des British Councils in Köln. Seit 20 Jahren arbeitet sie als Daten-Analystin in der Medien-Branche. Politisch stets interessiert, veranlasste sie insbesondere die Entwicklung der letzten 10 Jahre, die immer größere Distanz der Politik zu den Menschen im Land, aus ihrer Komfortzone heraus zu kommen und sich zu engagieren.