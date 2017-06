Verena Tobler Linder hat als Soziologin, Ethnologin und Beraterin lebenslang an zweierlei gearbeitet: an den strukturbedingten Spannungen, die weltweit durch die kapitalgetriebene Ungleichentwicklung entstehen, sowie an Verständigungs- und Vermittlungsprozessen, wie sie im interkulturellen Konfliktfall nötig sind.