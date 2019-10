Uwe Markus, Jahrgang 1958, promovierter Soziologe und Oberleutnant a.D., war bis 1990 am Institut für Sozialwissenschaftliche Studien in Berlin tätig. Nach dem Wechsel in die private Wirtschaft war er für die konzeptionelle Vorbereitung und Durchführung empirischer Studien zur Analyse von Zielgruppenstrukturen verantwortlich. Seit dem Jahr 1996 arbeitet er als freiberuflicher Kommunikations- und Marketingberater sowie als Dozent.