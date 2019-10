Uta Mitsching-Viertel, Jahrgang 1948, verbindet mit den von ihr und Ellen Händler interviewten Frauen eine gemeinsame Lebensgeschichte. In der DDR geboren und aufgewachsen, begann sie im Osten ihre berufliche Laufbahn und wurde Mutter von zwei Kindern. Uta Mitsching-Viertel ist promovierte Politologin und war in verschiedenen Verlagen, unter anderem im Verlag für die Frau, und beim DDR-Fernsehen tätig. Nach der Wende arbeitete sie in der öffentlichen Verwaltung, zuletzt bei einem Bundesministerium, wo sie bis zu ihrer Pensionierung über zwölf Jahre hinweg zur Gleichstellungsbeauftragten gewählt wurde. Sie genießt ihre Rentenzeit mit vier Enkelkindern.