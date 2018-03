Ulrike Orso, Jahrgang 1962, ist Mediatorin und psychosoziale Beraterin. Derzeit studiert sie Philosophie in Salzburg. Veröffentlichung eines Sachbuchs für Klienten, Betroffene und Interessierte über Mediation und die unterschiedlichsten Formen des Konflikts: „Konflikt – Bedrohung oder Chance“, 2013. Beitragsveröffentlichung in der Zeitschrift „Perspektive Mediation“. Ulrike Orso sieht in allem systemische Zusammenhänge und weiß sie literarisch so zu verarbeiten, dass sie für jedermann leicht nachvollziehbar sind. Besonders die jungen, zeitgenössischen Philosophen sieht sie als Hoffnungsträger.