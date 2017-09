Torsten Engelbrecht arbeitet als Journalist in Hamburg (www.torstenengelbrecht.com). Für seinen Artikel "Die Amalgam-Kontroverse" (Natur&Heilen 09/2008) erhielt er den Alternativen Medienpreis. Von 2000 bis 2003 war er fester Finanzredakteur bei der Financial Times Deutschland. Seither ist er freier Journalist und er hat Artikel verfasst für Medien wie Medical Hypotheses, SZ, NZZ, FAS, WamS, Freitag, taz, Geo Saison oder auch den Ecologist. 2006 erschien sein Buch "Virus-Wahn", das er mit dem Kieler Internisten Claus Köhnlein geschrieben hat (liegt mittlerweile in der 5. Auflage vor); 2007 folgte die englisch Ausgabe „Virus Mania“. 2009 kam das Buch "Die Zukunft der Krebsmedizin" heraus, bei dem drei Mediziner seine Co-Autoren sind.