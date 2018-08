Till Bastian, Jahrgang 1949, studierte in Mainz Medizin und promovierte 1979. Er engagierte sich in der Organisation „Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges“ und erarbeitete Studien über den Zusammenhang zwischen Umweltzerstörung und Kriegsgefahr. Nach dem Freitod seines Vaters, des Grünen-Politikers Gert Bastian, und dessen Lebensgefährtin Petra Kelly schrieb er das Buch „Die Finsternis der Herzen“. Es folgten weitere Bücher mit psychologischen Themen, darunter „Seelenleben: Eine Bedienungsanleitung für unsere Psyche“ und „Die Seele als System: Wie wir wurden, was wir sind“. Heute lebt und arbeitet er im Allgäu.