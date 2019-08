Thomas Vogt, Jahrgang 1956, studierte Musik, Musikwissenschaft und Geschichte. Er ist Musikpädagoge und organisiert mit seiner Frau Ulrike Vogt, Jahrgang 1959, Atemtherapeutin und ebenfalls Musikerin, seit Jahrzehnten mit Jugendlichen große Musikevents. In den letzten 15 Jahren waren das vor allem aufwändige Musicals mit über 100 Teilnehmern, zu denen jeweils mehr als 2000 Zuhörer kamen. In den 1990er Jahren leiteten beide im Rahmen der IDRIART-Festivals auf dem Balkan Musikkurse an, um für ein friedliches Miteinander zu inspirieren. Um sich ab und zu den Wind um die Nase wehen zu lassen, haben sie eine alte Segelyacht hergerichtet, mit der sie und ihre beiden Hunde im Mittelmeer herumschippern.