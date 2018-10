Steffen Pichler, Jahrgang 1967, sieht sich als autodidaktischer Naturforscher, der seine grundlegenden Erkenntnisse ausschließlich in der Praxis gewonnen hat. Insgesamt verbrachte er seit 1989 mehrere Jahre jagend und sammelnd abseits der Zivilisation, die meiste Zeit davon mit einem Seekajak entlang unbesiedelter Küsten. In seinem aktuellen Buch „Die verdrängten Gesetze der belebten Natur“ stellt er die These auf, dass im zivilisatorischen Weltbild die wichtigsten Teile der beobachtbaren Natur ausgeblendet werden und dass darin die eigentliche Ursache für alle eskalierenden Probleme der Gegenwart liegt.