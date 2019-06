Stefan Böhme, Jahrgang 1961. Nach dem glücklicherweise gescheitertem Versuch in die Politik einzusteigen 1984-89 Eurythmie-Ausbildung am Institut für Waldorfpädagogik Witten-Annen. Lebt seit 1990 als "Überflüssiger" in Ost Berlin, wohin er als Westler in die damalige Noch-DDR zog. Beteiligung an mehreren durch die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners inspirierten Kulturinitiativen. Teilnahme an Unterschriftenaktionen für Volksentscheide im Rahmen des Vereins „Mehr Demokratie“ und des „Omnibusses für direkte Demokratie“ in mehreren deutschen Städten. 1996 Bekanntschaft mit Wilfried Heidt, der in Deutschland ein wichtiger Inspirator für den Gedanken der direkten Demokratie war, auch für Joseph Beuys. Durch Thomas Brunner zum Gründungsmitglied und Stiftungsrat der Freien Bildungsstiftung berufen, die eine freie zivilgesellschaftliche Initiative zum Aufbau und zur Förderung freier Kultur- und Bildungsarbeit ist. 2014 rege Anteilnahme an den Mahnwachen für den Frieden. Rede am Brandenburger Tor zur Aufgabe der Friedenbewegung als Ausdruck einer freien Aufklärungs- und Kulturbewegung. Seit 2018 tätig bei Zivilimpuls, einer sich dem alternativen Medienspektrum zugehörig fühlende Initiative. Sieht in der Idee der „Dreigliederung des sozialen Organismus“ leitende Zukunftskeime für eine menschengemäße Gesellschaft.