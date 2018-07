Silja Graupe, Jahrgang 1975, ist Professorin für Ökonomie und Philosophie sowie Leiterin des Instituts für Ökonomie und Vizepräsidentin an der Cusanus Hochschule in Bernkastel-Kues an der Mosel. Walter Ötsch ist ebenfalls Professor für Ökonomie und Kulturgeschichte an der Cusanus Hochschule sowie Kommunikationstrainer sowie gefragter Experte für Rechtspopulismus. Zuletzt erschienen von ihm „Haider Light. Handbuch für Demagogie“ und „Populismus für Anfänger. Anleitung zur Volksverführung“.