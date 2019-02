Sebastian Bahlo, Jahrgang 1982, ist Diplom-Mathematiker und stellvertretender Bundesvorsitzender des Deutschen Freidenker-Verbandes. Er war von 2002 bis 2006 Mitarbeiter des Verteidigungsteams von Slobodan Milošević in Den Haag, 2012 Mitbegründer des Frankfurter Solidaritätskomitees für Syrien. Internationale Solidarität, Antiimperialismus und Verteidigung des Völkerrechts sind seine Schwerpunkte in der politisch-ideologischen Arbeit, er veröffentlicht unter anderem in verschiedenen Zeitschriften und übersetzt Artikel und Bücher.