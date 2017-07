Scott Ritter ist ein ehemaliger Nachrichtenoffizier der US Marines, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung des Vertrages über Nuklearwaffen mittlerer Reichweite, am Persischen Golf im Rahmen der "Operation Desert Shield/Desert Storm" (Wüstenschild/Wüstensturm) sowie als Chef-Waffeninspekteur der Vereinten Nationen im Iraq eingesetzt war. Er hat seinen Schulabschluss an der High School Kaiserslautern gemacht.