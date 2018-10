Sabiene Jahn studierte Kommunikation der Werbewirtschaft und ist seit über 30 Jahren als freischaffende Künstlerin tätig. Ihr Musikensemble ist international besetzt und arbeitet national. Ihr aktuelles Bühnenprogramm ist ein Beitrag für erfolgreiche Inklusion und besteht aus Künstlern mit und ohne Handicap. Seit 2017 ist sie aktiv in der Friedensbewegung tätig. 2018 gründete sie in Koblenz den parteifreien Bürgeraustausch Koblenz: Im Dialog. Sie möchte Menschen der Region in den persönlichen Austausch bringen, um friedliche Lösungen zu finden.