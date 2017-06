Der Literatur-Salon wird von Katrin McClean redaktionell betreut. Sie ist selbst Autorin von Romanen, Erzählungen, Krimis und Kinderhörspielen. 1993 gründete sie mit Freunden die Leipziger Literaturzeitschrift „Edit – Papier für neue Texte“ und übernahm bis 1995 die Redaktion. Heute lebt sie in Hamburg und wird dort auch gern als Lektorin angeheuert. Der Literatur-Salon will kritischen und kreativen Autoren eine Plattform bieten, die sich in literarischer Form den Brüchen und Konflikten unserer Gesellschaft widmen. Dabei lautet das Motto eher „Hier und Jetzt“ als Vergangenheit und andere Länder. Aber natürlich ist das keine Generaleinschränkung, denn gute Literatur ist nun mal subjektiv und darf (so ziemlich) alles.