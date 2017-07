Rubikons Jugendredaktion

„Der Jugend gehört die Zukunft“ – und damit auch die Jugendredaktion des Rubikon. Um der angeblichen Politikverdrossenheit heutiger Jugendlicher entgegenzuwirken, zeigen wir in der Kolumne „Junge Federn“, was die heranwachsende Generation beschäftigt, und zwar aus erster Hand. Denn hier haben junge Gastautoren und -autorinnen die Möglichkeit, unter der "Federführung" von Aaron Richter als verantwortlichem Redakteur ihre ganz persönliche Sichtweise auf aktuelle Themen zu präsentieren. Deutschlands Mainstream-Medienlandschaft bietet Jugendlichen viel zu selten ein Sprachrohr, und das wollen wir ändern. Schreib uns, was Dich bewegt; habe den Mut, die Stimme Deiner Generation erschallen zu lassen. Denn es ist Zeit, dass diese Stimme gehört wird – Deine Stimme!