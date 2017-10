*Rolf Verleger, Psychologe & Essayist, Jahrgang 1951, geboren in Ravensburg als Sohn zweier Überlebender der Judenvernichtung, religiös aufgewachsen; ab 1969 Abwendung von der Tradition, ab 1980 Wiederannäherung, ab 1995 aktiv in der Gründung der Jüdischen Gemeinde Lübeck, Vorstandsmitglied und Landesverbandsvorsitzender, 2005 bis 2009 Delegierter Schleswig-Holsteins im Zentralrat der Juden in Deutschland, 2009 bis 2010 Vorsitzender der „Jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost“, seit 1998 apl. Professor in Lübeck, Arbeitsschwerpunkte Kognitive Neurowissenschaften und Klinische Neuropsychologie. Zuletzt erschien von ihm „Israels Irrweg. Eine Jüdische Sicht“.