Robert Fitzthum, Jahrgang 1951, studierte Sozial- und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Wien und arbeitete als IT-Manager in österreichischen Banken sowie als selbstständiger Unternehmensberater. Er ist langjähriges Redaktionsmitglied der Zeitschrift International und lebt seit 2013 als Beobachter der weltpolitischen Entwicklungen in Nanjing in China.