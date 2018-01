Reinhard Paulsen ist Historiker. Er studierte Geschichte an der Universität Kiel, beendete das Studium 1974 mit dem Grad eines Magister Artium und verließ das akademische Intellektuellenmilieu. Nach einer Schlosserlehre war er in einem Konzern der Chemischen Industrie tätig. Parallel zu seiner Arbeit nahm er ab 2006 an der Universität Hamburg an einem Promotionsprojekt teil, dass er mit dem Grad eines Dr. phil. in mittelalterlicher Geschichte abschloss. Paulsen übernahm Lehraufträge an der Universität Hamburg, verfasste mehrere Bücher und gehört zum Gründungsteam von Neue Debatte – Magazin für Wissenschaft und Journalismus von unten.