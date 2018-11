Ramona Wakil studiert Betriebswissenschaften an der Universität Bern. Auf ihrer Internetseite schreibt sie über politische, soziale und gesellschaftliche Ereignisse. Bereits in jungen Jahren fragte sie sich, wie es in der westlichen Bevölkerung zu Krieg und Desinteresse an Kriegen kommen kann und beschloss, über diese Themen zu schreiben. Da sie aus Afghanistan, dem wohl berühmtesten Kriegsgebiet stammt, ist sie seit jeher friedenspolitisch engagiert. Weitere Informationen unter www.rwkl.ch.