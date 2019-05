Raina Zimmering studierte Geschichte, Kunstgeschichte und Ethnographie, promovierte in Außenpolitik lateinamerikanischer Staaten und habilitierte sich zur Sicherheitspolitik Argentiniens, Brasiliens und Uruguays. Sie ist als Universitätsprofessorin an der Universidad Nacional von Kolumbien und an der Johannes Kepler Universität Linz in Österreich sowie als Senior Research Fellow am Institut für Internationale Politik in Potsdam tätig. Weitere Informationen unter www.zimmering.net.