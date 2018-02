Patrick Zimmerschied hat Philosophie und Politikwissenschaft an der TU Darmstadt studiert und war dort Hilfskraft am Lehrstuhl für Wissenschaftsphilosophie. Studienarbeiten von ihm wurden in diversen Büchern zitiert und in die Bibliothek des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit aufgenommen. Seine erste journalistische Veröffentlichung bezeichnete der Direktor der Abteilung für Molekularbiologie des Max-Planck-Instituts als „einen der besten Artikel über Grüne Gentechnik der neueren Zeit“. Er ist als Übersetzer und Publizist tätig, unter anderem für Cicero, Telepolis und Novo.