Patrick Münch, Jahrgang 1969, hat Bürokaufmann gelernt und an der Fachhochschule ein Studium als Diplom-Übersetzer abgeschlossen. Seit zehn Jahren arbeitet er als prekär beschäftigte Lehrkraft in Maßnahmen der Agentur für Arbeit und hat auf diese Weise das System der Menschenverwaltung von innen kennengelernt. Er ist in Essen im Friedensforum sowie im Rosa-Luxemburg-Club aktiv und schreibt für den Essener Morgen.