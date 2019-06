Patrick Hiller ist ein deutsch-amerikanischer Friedens- und Konfliktforscher sowie Direktor der War Prevention Initiative. Er gibt das Peace Science Digest heraus und lehrt Konfliktlösung an der Portland State University. In seiner Bestrebung, der Friedensforschung mehr Bedeutung zu verschaffen, engagiert er sich als Vize-Präsident der International Peace Research Association Foundation und ist Mitglied der Peace and Security Funders Group. Im Frühjahr 2019 besuchte er mit Bürgerdiplomaten den Iran, um zur besseren Völkerverständigung beizutragen und einen Krieg zu verhindern.