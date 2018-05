Otto Teischel ist Philosoph, Autor, Psychotherapeut und Psychoanalytiker mit eigener Praxis in Klagenfurt sowie Mentor der Akademie für Potentialentfaltung. Er lehrt an verschiedenen Hochschulen und Bildungsinstitutionen. Zuletzt erschien von ihm „Trauerspiel — Einführung in die existenzielle Filmtherapie“.