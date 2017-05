Michael Weisser, geboren in Cuxhaven, lebt in Bremen und experimentiert mit Medienkunst in Ästhetischer Feldforschung und Kreativen Interventionen.

Er studierte bildende Kunst in sakraler und experimenteller Malerei, Grafik und Fotografie an den Werkkunstschulen Köln und später Kunstgeschichte, Soziologie, Kommunikations- und Politikwissenschaft an den Universitäten in Bonn (Eduard Trier, Wolfgang Kemp) und Marburg (Martin Warnke, Volker Klotz).