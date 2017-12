Mechthild Klingenburg-Vogel, Fachärztin für Psychotherapeutische Medizin, arbeitet seit 1988 als Psychoanalytikerin in eigener Praxis in Kiel. Sie ist Gründungsmitglied des John-Rittmeister-Instituts für Psychoanalyse, Psychotherapie und Psychosomatik S.-H. und dort als Dozentin, Supervisorin und Lehranalytikerin tätig. Seit 1981 engagiert sie sich in der ärztlichen und psychoanalytischen Friedensbewegung. Im Fokus ihrer Tätigkeit stehen Arbeiten zu Liebe, Aggression, Nationalsozialismus, kollektiven Traumatisierungen, Kriegsbereitschaft, zivilen Konfliktlösungen und Medien.