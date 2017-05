Matthias Rohl, geboren 1972, Magister Artium der Literatur- und Erziehungswissenschaft, Autor der Filmgeschichte(n) auf langeleine.de, kam im mittleren Management einige Jahre in Kontakt mit Unternehmensberatern, der elitären Menschenfeindlichkeit des neoliberalen Paradigmas und der Ideologie des Shareholder-Value. Er war acht Jahre in Zeitarbeit prekär beschäftigt und schreibt derzeit an einem kultursoziologischen Essay (Das Unbehagen in der modernen Kultur), der voraussichtlich 2018 erscheint.