Matthias Aberle hat in Paris Regie und in Berlin Videodesign studiert, als Redakteur in diversen Redaktionen des Fernsehens, des Hörfunks und Printmedien gearbeitet und dann das Schreiben angefangen. Er ist Regisseur, Autor und Produzent zahlreicher Filme, Drehbücher, Theaterstücke und Hörspiele. Er Lebt seit 1989 hauptsächlich in Berlin. Mehr unter http://matthias-aberle.com.