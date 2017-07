Martin Balluch studierte Mathematik, Physik und Astronomie und arbeitete 12 Jahre als Universitätsassistenz für mathematische Physik an den Unis Wien, Heidelberg und Cambridge. Schon mit 13 Jahren engagierte er sich erstmals für Umweltschutz und gegen Atomkraft - und wurde neben Nina Hagen bei der Besetzung des Burggartens in Wien erstmals festgenommen. 25 Festnahmen und 40 Jahre politischen Aktivismus später ist er heute als Obmann des Österreichischen Vereins Gegen Tierfabriken vor allem für Tierschutz und gegen die zunehmende Entwicklung in Richtung autoritärer Gesellschaft aktiv.