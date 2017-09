Marcus Schwarzbach ist Berater für Betriebsräte in Kassel, führt Schulungen für Betriebsräte durch und berät diese im Betrieb. Er schreibt für die Fachzeitschriften wie Arbeitsrecht im Betrieb oder Computer und Arbeit, Autor von „Work around the clock? Industrie 4.0, die Zukunft der Arbeit und die Gewerkschaften“, Papyrossa Verlag.